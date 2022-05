Vítor Pereira tenta aproveitar boa fase no Corinthians para encerrar pior sequência de clássicos na carreira 

Contratado pelo Timão no começo de março, o técnico português está vivendo os dias mais tranquilos desde que desembarcou no Brasil

Contratado pelo Corinthians no começo de março, Vítor Pereira está vivendo os dias mais tranquilos desde que desembarcou no Brasil. Depois de levar o Alvinegro à liderança do Brasileirão, classificar o time para as oitavas da Copa do Brasil e encaminhar a vaga no mata-mata da Libertadores, o treinador passou a ter mais moral com torcida e a diretoria corintianas. O português, no entanto, encara um desafio neste domingo, 22: o aguardado duelo com o São Paulo, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do campeonato nacional. À frente do Timão, o técnico perdeu os quatro clássicos disputados e tenta encerrar sua pior sequência na carreira em confrontos com rivais.

Logo no início de seu trabalho, Pereira não conseguiu evitar as derrotas para São Paulo e Palmeiras, em jogos disputados pela fase de grupos do Paulistão, ambos fora de casa. Na semifinal do Estadual, o treinador do Corinthians voltou a ser derrotado pelo Tricolor, mais uma vez no Morumbi, amargando sua primeira eliminação no clube do Parque São Jorge. Já no primeiro clássico do Brasileirão 2022, o técnico colocou um time misto e foi atropelado pelo Verdão, em duelo realizado na Arena Barueri, com mando de campo palmeirense. A sequência de resultados negativos, assim, superou a sua antiga pior marca em clássicos, ocorrida entre 2014 e 2015, em sua primeira passagem pelo Fenerbahçe. Na ocasião, ele somou uma vitória, dois empates e duas derrotas contra os principais rivais da popular equipe turca.

A experiência na Turquia, aliás, foi citada por Vítor Pereira quando torcedores e jornalistas insinuaram que ele “não sabe o que é um Dérbi”. A derrota para o Palmeiras por 3 a 0 abriu feridas na Fiel, especialmente porque o português mandou a campo uma formação com diversos reservas. Devido a uma greve de silêncio do clube, motivada por uma campanha de combate ao ódio no futebol, não se sabia na época que o Timão sofreu com um surto de gripe. “Vão dizer a mim, a mim, que não sei o que é um Dérbi? Eu já saí em um tanque de guerra de um Dérbi, na Turquia”, disse o técnico, referindo-se a uma partida contra o Trabzonspor, em abril de 2016.

Os torcedores alvinegros deram ouvidos ao treinador e compreenderam o recado. A Fiel está em lua de mel com Vítor Pereira, mas isso não a impede de cobrar do português um bom resultado neste domingo, ainda que de maneira mais leve. Um grupo de corintianos que encontrou Pereira no hotel em que o Corinthians ficou em Buenos Aires suplicou a ele, com alguns reprováveis comentários homofóbicos, que mantenha o tabu de nunca ter perdido um Majestoso em Itaquera. “Não pode perder para a bicharada em casa. Põe os titulares, o Willian, põe todo mundo”, pediu um dos torcedores. “Todo mundo que corra”, emendou o técnico, sorrindo.

O Vitor Pereira entendeu o recado, para o jogo de domingo contra o São Paulo. pic.twitter.com/jkSxEfiMYH — $SCCP | Corinthimanos (@oscorinthimanos) May 18, 2022

O retrospecto recente também é uma mancha histórica para o Corinthians. Atualmente, o Alvinegro soma cinco derrotas seguidas para os rivais — no começo de 2022, ainda sob o comando de Sylvinho, o time perdeu para o Santos. A sequência não acontecia havia 60 anos, quando o Timão também foi derrotado em cinco jogos consecutivos diante dos rivais. Assim, a expectativa da Fiel é que o Timão aproveite o bom momento para derrotar o São Paulo. Invicta há sete partidas, a equipe corintiana vem de quatro vitórias (Boca Juniors, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Portuguesa-RJ) e três empates (Deportivo Cali, Internacional e Boca Juniors).

O Timão em clássicos com o português no comando

5/3/2022 São Paulo 1 x 0 Corinthians – Morumbi – Paulistão

17/3/2022 Palmeiras 2 x 1 Corinthians – Allianz Parque – Paulistão

27/3/2022 São Paulo 2 x 1 Corinthians – Morumbi – Paulistão (semifinal)

23/4/2022 Palmeiras 3 x 0 Corinthians – Arena Barueri – Brasileirão

