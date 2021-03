Walter escreve texto e se despede do Corinthians após ser negociado com o Cuiabá; leia

O arqueiro conquistou os títulos da Recopa Sul-Americana (2013), dois Brasileiros (2015 e 2017) e três Paulistas (2017, 2018 e 2019) durante quase oito anos no clube do Parque São Jorge

Reprodução/Twitter Walter pratica defesa com a camisa do Corinthians durante partida válida pelo Campeonato Brasileiro



O Corinthians comunicou na tarde desta terça-feira, 2, que cedeu o goleiro Walter ao Cuiabá por empréstimo, em acordo válido até o final da temporada 2021, quando também termina o vínculo do jogador com o clube paulista. Em nota oficial, o Timão agradeceu os serviços prestados pelo arqueiro, que conquistou os títulos da Recopa Sul-Americana (2013), dois Brasileiros (2015 e 2017) e três Paulistas (2017, 2018 e 2019) durante quase oito anos – ele foi adquirido em 2013.

Em sua conta no Instagram, Walter exaltou o carinho recebido pelo clube e pelos torcedores corintianos durante a sua jornada no time do Parque São Jorge. “Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por me proporcionar um dos maiores sonhos, que era vestir a camisa do @corinthians. Quero agradecer a todos que me ajudaram nessa grande jornada. Foram quase 8 anos de muito trabalho e dedicação que resultaram em 6 títulos conquistados! Fica aqui meu carinho e meu muito obrigado à Fiel, que sempre me apoiou! Que Deus abençoe a todos!”, escreveu o atleta.

Ao longo de quase oito anos, Walter disputou 91 partidas e contabilizou uma média de menos de um gol sofrido por jogo, marca parecida com a de Cássio, goleiro titular na equipe no período. Agora, ele terá a missão de tentar manter o Cuiabá na elite do futebol nacional – o time de Mato Grosso subiu da Série B nesta temporada e deve conceder a vaga de principal arqueiro ao jogador.