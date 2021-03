Corinthians tem suspeita de surto de Covid-19 e cogita adiamento do Dérbi

Em nota enviada ao comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, o médico do Alvinegro paulista, o Dr. Ivan Grava, informou que o clube está aguardando os resultados da contraprova para emitir um comunicado oficial

O Corinthians recebeu nesta terça-feira, 2, vários testes positivos de Covid-19 na rodada de exames feita antes do clássico diante do Palmeiras, marcado para a próxima quarta-feira, 3, na Neo Química Arena, válido pela segunda jornada do Campeonato Paulista. Em nota enviada ao comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, o médico do Alvinegro paulista, o Dr. Ivan Grava, informou que o clube está aguardando os resultados da contraprova para fazer um comunicado oficial.

“Foram realizados os exames de Covid-19 nos atletas e funcionários no CT Dr. Joaquim Grava. Antes da divulgação de qualquer resultado, o clube aguarda revisão dos exames”, diz a nota. Vale lembrar que, em janeiro, um erro do laboratório Alra Diagnósticos apontou dez falsos positivos no elenco do Corinthians, tirando vários atletas do jogo contra o Bahia, pelo Brasileirão, em Salvador. Na contraprova, todos os casos foram negativos.

Repórter do Grupo Jovem Pan, Caíque Silva também trouxe a informação de que, caso os novo exames confirmem as infecções, o Corinthians pedirá à Federação Paulista de Futebol (FPF) o adiamento do Dérbi. O pedido, aliás, já foi feito pelo Palmeiras, que gostaria de postergar o clássico devido ao segundo jogo da final da Copa do Brasil, agendado para o próximo final de semana. A Federação, na ocasião, não atendeu o desejo do Alviverde.