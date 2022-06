Willian, do Corinthians, registra boletim de ocorrência por ameaças à família 

Em entrevista exclusiva ao programa ‘Bate-Pronto’, do Grupo Jovem Pan, o delegado Cesar Saad, da Polícia Civil de São Paulo, deu detalhes sobre o caso

Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Willian durante entrevista coletiva no Corinthians



O meia-atacante Willian, do Corinthians, voltou a acionar a Polícia Civil para denunciar ameaças que ele e sua família receberam na última terça-feira, 31 – a informação foi publicada pelo “Globoesporte.com” e confirmada pelo Grupo Jovem Pan. O relato, vale lembrar, não foi o primeiro feito pelo jogador desde que ele voltou do futebol europeu. No começo de abril, Willian, Cássio, outros jogadores do Timão e até o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, foram ameaçados.

“Registramos o B.O, colhemos as declarações dele e da mulher, já estamos fazendo a identificação dos perfis. Por enquanto, dois perfis de redes sociais foram identificados. Vamos representar para o juiz um mandado de busca e apreensão para a casa desses sujeitos. Vamos intimá-los, assim como foi no último caso”, disse o delegado Cesar Saad, em entrevista exclusiva ao programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan.