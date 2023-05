Yuri Alberto desencanta, mas Corinthians fica no empate com o Fortaleza em Itaquera

Com o resultado, o Timão segue na parte inferior da tabela do Brasileirão, na 15ª posição, com apenas 4 pontos

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians empata em 1 a 1 com o Fortaleza, nesta segunda-feira, 8, na Neo Química Arena



O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, na noite desta segunda-feira, 8, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Com o empate, o Timão sobe para a 15ª posição, com 4 pontos. O time paulista teve até aqui uma vitória, duas derrotas e um empate. Já o Fortaleza se mantém na 4ª colocação, com 8 pontos. O Vozão tem duas vitórias e dois empates. Em relação a partida, o primeiro tempo foi morno. Ambas as equipes tiveram poucas chances claras de gol. Para se ter ideia, os donos da casa deram apenas dois chutes perigosos, que foram defendidos pelo goleiro Fernando Miguel. Um veio dos pés de Róger Guedes, artilheiro e destaque do Timão na temporada, e outro com Matheus Araújo. Com isso, a etapa inicial terminou empatada sem gols. Já no segundo tempo as equipes se lançaram para o ataque. Aos 24 minutos, após jogada pelo lado direito do ataque, o Fortaleza chegou as redes. No entanto, o VAR foi acionado e anulou o gol por impedimento. O Fortaleza continuou pressionando e menos de dez minutos depois abriu o placar com o volante Caio Alexandre. Romarinho tabelou com Pacheco, que achou Silvio Romero na entrada da área. Ele tocou de calcanhar para Caio Alexandre, que chegou batendo de primeira, da entrada da área. A bola foi no cantinho do gol de Cássio, que até se esticou, mas não conseguiu evitar o gol. A reação do Corinthians veio aos 42 minutos. Yuri Alberto recebeu pelo centro e acionou Róger Guedes na ponta esquerda. O Camisa 10 cruzou na área, e o goleiro Fernando Miguel saiu mal e trombou com Bruno Pacheco. A bola sobrou limpa para Yuri Alberto que mandou para as redes, empatando e desencantando depois de nove partidas. Os times continuaram no ataque, mas o jogo terminou empatado em Itaquera.