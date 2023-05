Cristiano Ronaldo passa em branco, Al Nassr tropeça e se distancia do título na Arábia Saudita

Em confronto válido pela 26ª rodada, o time sediado em Riad recebeu o modesto Al Khaleej, empatou em 1 a 1 e ficou ainda mais distante do líder

Fayez NURELDINE / AFP Cristiano Ronaldo lamenta tropeço do Al Nassr no Campeonato Saudita



Cristiano Ronaldo deve ficar sem conquistar um título em sua primeira temporada no mundo árabe. Eliminado nas semifinais da Copa do Rei Saudita e na Supercopa Saudita, o Al Nassr tropeçou nesta segunda-feira, 8, e ficou mais longe do título na liga nacional. Em confronto válido pela 26ª rodada, o time sediado em Riad recebeu o modesto Al Khaleej, empatou em 1 a 1 e ficou ainda mais distante do líder – o clube da capital marcou com o espanhol Álvaro González, enquanto os visitantes fizeram com o português Fábio Martins. Ainda no segundo lugar do Campeonato Saudita, a equipe de CR7, Anderson Talisca e companhia tem 57 pontos, cinco a menos que o Al Ittihad – com dois gols de Romarinho, os líderes ganharam do Abha por 4 a 0 também nesta segunda. Agora, restam apenas quatro rodadas para o término da competição.