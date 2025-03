Yuri Alberto sofre trauma no tornozelo e Corinthians corre para recuperar o atleta para a Libertadores

Atacante do Timão foi atingido pelo zagueiro santista Zé Ivaldo, expulso no lance, levantando sérias preocupações após o jogador ser atendido aos prantos durante a vitória pelo Campeonato Paulista

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Finalista, o Timão aguarda o resultado da partida entre Palmeiras e São Paulo, que será disputada às 21h35 desta segunda-feira (10)



O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, passou por uma avaliação nesta segunda-feira (10) após sofrer um trauma no tornozelo esquerdo durante a partida contra o Santos neste domingo (9), onde o time venceu por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista. O jogador foi atingido em uma falta cometida pelo zagueiro Zé Ivaldo, mas o clube já confirmou que não há lesão grave. Ele iniciou o tratamento para se recuperar a tempo de participar do próximo jogo da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. “Meu pé travou e comecei a chorar, que não seja nada sério. Feliz pela vitória, pela entrega, merecemos estar na final e vamos batalhar para sermos campeões”, disse o atleta.

Considerado um jogador fundamental para a equipe, Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians nesta temporada, com um total de seis gols. O clube também está atento à situação do meia Igor Coronado, que se recupera de uma lesão e é dúvida para o confronto decisivo. Enquanto isso, o Corinthians se prepara para a próxima fase da Libertadores, aguardando ansiosamente o resultado da partida entre Palmeiras e São Paulo, que será disputada às 21h35 desta segunda. A equipe está focada em garantir um bom desempenho nas competições, e a recuperação de seus jogadores-chave será vital para o sucesso nas próximas partidas.

Publicada por Matheus Oliveira