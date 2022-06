Zenit confirma empréstimo de Yuri Alberto ao Corinthians

Clube russo também confirmou o acerto com o goleiro Ivan e o meia Mantuan, que foram envolvidos na negociação pelo atacante

Divulgação/Inter Atacante disputou 15 partidas pelo clube russo, marcando seis gols



O Zenit anunciou que o atacante Yuri Alberto irá para o Corinthians por empréstimo. A transferência foi confirmada na manhã desta quarta-feira, 29. Além disso, o clube russo confirmou a chegada do goleiro Ivan e do meia Mantuan, ambos do Corinthians, estão chegando para reforçar a equipe. Os dois foram envolvidos na negociação do clube da zona leste por Yuri. O atacante de 21 anos chegou ao Zenit em janeiro de 2022, disputando 15 partidas pela equipe, marcando seis gols e dando quatro assistências, ajudando o time a ser campeão da Premier League russa. De férias no Brasil, Yuri esteve na Neo Química Arena nesta terça-feira, 28, para acompanhar a partida de seu futuro time contra o Boca Juniors pela Libertadores. Ivan e Mantuan chegarão a São Petersburgo, cidade do Zenit, em julho, onde serão submetidos a exames médicos e assinarão com o clube.