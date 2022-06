Hulk perde pênalti e Atlético-MG empata com o Emelec na abertura das oitavas da Libertadores

Galo saiu na frente e fez bom primeiro tempo, mas na volta do intervalo levou o empate e deixou a vitória escapar

Reprodução/ Twitter @Libertadores Ademir marcou o único gol do Galo na partida



No primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Emelec recebeu o Atlético Mineiro e empatou em 1 a 1. A equipe brasileira dominou o primeiro tempo, mas entrou na provocação no segundo e se perdeu. A partida de volta acontece na próxima terça, no Mineirão. O jogo no estádio George Capwell teve muitas ações do Galo no ataque. Aos 16 minutos, Nacho recebeu de Hulk, tocou para Ademir que bateu no cantinho e abriu o placar. O jogo foi favorável aos brasileiros até os 35 minutos, quando o Emelec teve um pouco mais de controle da bola e chegou a acertar a trave. No segundo tempo, Ademir teve a chance de ampliar aos oito minutos, mas chutou em cima do goleiro. No lance seguinte, o árbitro com ajuda do VAR, marcou pênalti para o Emelec. Rodríguez foi para a cobrança e converteu, empatando o placar. Aos 22 minutos Alan foi expulso por agressão. Mesmo com um a menos, o Galo chegou duas vezes perigosamente, com Ademir e em seguida com Hulk. Aos 40 minutos, árbitro marcou pênalti para o Atlético. Hulk foi para a cobrança, mas Ortiz defendeu e o jogo terminou empatado.