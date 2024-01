Corpo de Zagallo é sepultado em cemitério no Rio de Janeiro

Após o velório na sede da CBF, caixão foi transportado por um caminhão do Corpo de Bombeiros e escoltado por motos da Polícia Federal

SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Velório de Zagallo acontece na sede da CBF com presença de público e ilustres nomes do futebol



O corpo de Mário Jorge Lobo Zagallo foi enterrado na tarde deste domingo, 7, no Cemitério São João Batista, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. Após o velório, que ocorreu na sede da CBF, na Barra da Tijuca, o caixão com o ex-jogador e ex-treinador chegou ao cemitério por volta das 16h30, transportado por um caminhão do Corpo de Bombeiros e escoltado por motos da Polícia Federal. O velório teve início às 9h30 e se estendeu até aproximadamente às 14h. Durante esse período, familiares, amigos e diversas personalidades do futebol, como ex-jogadores, técnicos e dirigentes, compareceram para prestar suas homenagens. Além disso, muitos torcedores também estiveram presentes, tendo a oportunidade de se despedir do ídolo. Após uma cerimônia religiosa privada realizada na CBF, o corpo de Zagallo seguiu para o Cemitério São João Batista. Ao chegar, foi recebido por mais uma leva de torcedores.