Corpo de Zagallo é velado na sede da CBF, no Rio

Caixão foi colocado dentro do Museu da Seleção, ao lado de sua estátua de cera, e familiares estão no local

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Zagallo é um dos personagens mais importantes da história do futebol brasileiro



O corpo de Mario Jorge Lobo Zagallo, está sendo velado neste domingo, 7, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O velório foi aberto ao público às 9h30 para que todos possam prestar suas homenagens ao Velho Lobo, que faleceu na sexta-feira, 5, aos 92 anos, por falência de órgão. O caixão foi colocado dentro do Museu da Seleção, ao lado de sua estátua de cera, e familiares estão presentes no local. Além disso, duas grandes coroas de flores foram colocadas em sua homenagem. A cerimônia se estenderá até o começo da tarde, quando o corpo será levado para o cemitério São João Batista, em Botafogo, para ser enterrado às 16h. Uma grande homenagem ao ex-jogador e ex-técnico foi instalada na frente da sede da CBF. Um banner gigante com três fotos do Velho Lobo em momentos diferentes de sua carreira como treinador foi colocado para que todos possam ver e lembrar de sua importância para o futebol brasileiro.