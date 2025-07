Corpos de Diogo Jota e André Silva já estão em Portugal

Irmãos morreram na madrugada de quinta-feira (3) em um acidente de carro na Espanha; funeral de despedida será realizado no sábado às 10h na Igreja Matriz de Gondomar

Divulgação / X @FC Porto Diogo Jota, de 28 anos, e seu irmão André, de 25, morreram na madrugada de quinta-feira em um acidente de trânsito ocorrido na estrada A52,



Os corpos dos irmãos portugueses Diogo Jota e André Silva, que morreram na madrugada de quinta-feira (3) em um acidente de carro na Espanha, chegaram na noite de ontem à cidade de Gondomar (próxima ao Porto), onde deve ser realizado o velório e o enterro, segundo a imprensa local. Imagens divulgadas pela emissora portuguesa “SIC Notícias” mostraram os restos mortais dos dois jogadores portugueses chegando na última hora de quinta-feira em dois carros funerários, enquanto eram aplaudidos por dezenas de pessoas presentes nos arredores.

A emissora detalhou que os corpos foram encaminhados para a Capela da Ressurreição. O funeral de despedida dos irmãos será realizado no sábado às 10h (horário local, 6h de Brasília) na Igreja Matriz de Gondomar, segundo confirmou uma fonte da prefeitura à agência de notícias “Lusa”. Posteriormente, os restos serão levados ao cemitério da cidade.

Nesta sexta-feira, o velório está previsto para ocorrer na capela da mesma Igreja, a partir das 16h (12h). Diogo Jota, de 28 anos, e seu irmão André, de 25, morreram na madrugada de quinta-feira em um acidente de trânsito ocorrido na estrada A52, em Cernadilla (Zamora, Espanha), uma notícia que comoveu Portugal e o mundo do futebol.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O atacante, formado nos clubes portugueses Gondomar e Paços de Ferreira, foi jogador do Atlético de Madrid em 2016 e, posteriormente, atuou no Porto até 2018, quando se transferiu para a Premier League. Desde 2020 era jogador do Liverpool. Seu irmão André Felipe Silva também era jogador e defendia o Penafiel, uma equipe da segunda divisão portuguesa.

*Com informações da EFE