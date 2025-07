Liverpool lamenta profundamente a morte de Diogo Jota 

Clube inglês confirmou a morte do jogador português e declarou estar devastado pela perda do atleta e de seu irmão, André

Divulgação / X @FC Porto Diogo Jota e seu irmão André Silva



O Liverpool, que confirmou a morte do jogador português Diogo Jota nesta quinta-feira (3), afirmou que está “devastado” pela perda do atleta português e de seu irmão, André. “O Liverpool está devastado com o trágico falecimento de Diogo Jota. O clube foi informado de que o jogador de 28 anos morreu em um acidente de carro na Espanha, junto com seu irmão, André”, declarou o clube inglês em um comunicado. “O Liverpool não fará mais comentários neste momento e pede que a privacidade da família, amigos e companheiros de equipe de Diogo e André seja respeitada enquanto lidam com esta perda inimaginável. Continuaremos a dar-lhes todo o nosso apoio”, acrescentou.

Diogo Jota, de 28 anos, e o seu irmão André, de 26, morreram esta madrugada em um acidente de carro ocorrido na estrada A52, na província de Zamora, na Espanha. Diogo José Teixeira da Silva, formado nos clubes portugueses Gondomar e Paços de Ferreira, foi jogador do Atlético de Madrid em 2016 e, posteriormente, do Porto, até 2018, altura em que se transferiu para o Campeonato Inglês. Desde 2020, era jogador do Liverpool.

Seu irmão André Felipe Silva também era jogador de futebol e atuava no Penafiel, equipe da segunda divisão de Portugal.

