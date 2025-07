Coutinho rescinde com o Aston Villa e renova vínculo com o Vasco por um ano

Revelado pelo clube cruzmaltino, meia voltou a São Januário em 2024, por empréstimo, mas sofreu com lesões: ‘É o lugar onde fui criado, estudei, cresci e que eu e minha família amamos’

O meio-campista Philippe Coutinho vai permanecer no Vasco por mais um ano. O experiente jogador rescindiu seu contrato com o Aston Villa, time inglês que detinha seus direitos, e assinou nesta sexta-feira (4) contrato definitivo com o clube carioca até o meio do ano que vem. “Renovar meu contrato com o Vasco é um momento de muita felicidade. O Vasco é a minha casa. É o lugar onde fui criado, estudei, cresci e que eu e minha família amamos. Que seja um ano de muito trabalho com essa camisa e junto dos meus companheiros”, declarou o jogador, ao site do clube. Coutinho tinha vínculo com o Aston Villa desde 2022, inicialmente também por empréstimo. O jogador, que acertou contrato definitivo com o clube inglês naquele mesmo ano, acumulou 43 jogos e seis gols pelo time europeu.

Em julho do ano passado, o brasileiro fez seu retorno ao time onde se desenvolveu desde a base. O vínculo inicial era de empréstimo, justamente até este mês de julho. Agora, ele vai herdar a camisa de número 10, que vinha sendo usada pelo francês Dimitri Payet – o estrangeiro deixou o clube no mês passado. Desde que retornou ao time cruzmaltino, Coutinho participou de 44 partidas por diferentes competições. Anotou oito gols e distribuiu quatro assistências, com brilho em momentos pontuais. Suas melhores atuações vinham acontecendo nas semanas anteriores à paralisação do Brasileirão (devido ao Mundial de Clubes), sob o comando do técnico Fernando Diniz.

