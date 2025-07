Zico elogia Flamengo e questiona domínio do Bayern de Munique: ‘Rossi pegou uma bola’

Ídolo do Mengão lamentou erros de saída de bola nas oitavas do Mundial, mas avaliou que equipe carioca fez um bom jogo contra os alemães e reclamou do VAR

Gilvan de Souza/Flamengo Derrota parra o Bayern eliminou o Flamengo da Copa do Mundo de Clubes



O Flamengo está eliminado da Copa do Mundo de Clubes da Fifa após derrota para o Bayern de Munique por 4 a 2. O time rubro-negro se despede da competição com R$ 152 milhões em premiação e muitos elogios pela postura da equipe durante o torneio. Ídolo do clube carioca, Zico elogiou a postura da equipe de Filipe Luís e afirmou que os alemães não dominaram a partida. “O mérito do Bayern foi forçar os erros do Flamengo, marcação pressão em cima. Em uma marcação como essa, tem horas que você precisa ser mais simples e jogar a bola lá para frente, dar bico para o alto”, disse.

“O Flamengo estava insistindo em sair pelo meio e tomou três gols assim. O problema maior foi esse. Tem horas que tem que fazer isso (bicão para frente). Você está marcado, está sob pressão, tira a bola daí. Tem a máxima de que ‘no alto não tem perigo’.” Durante entrevista, Zico questionou sobre o possível domínio do Bayern: “Qual domínio do Bayern? O Rossi pegou uma bola, fez uma defesa, quando já estava 4 a 2, o cara entrou sozinho, e ele evitou o quinto gol. No mais, foram jogadas de roubada de bola perto do gol”.

“Teve o gol contra, que ao meu ver foi falta”, apontou o Galinho. “O zagueiro puxou a camisa do Pulgar. O VAR está lá não sei para quê. Antes já tinha sido falta quando o Rossi tirou a bola, o cara já tinha empurrado o Pulgar em cima do Rossi. Houve falta ali. Não teria sido o escanteio. Você vê o segundo gol, o cara fez pressão no Arrascaeta, bola no meio, gol. Terceiro gol, o Luiz Araújo foi rebater, rebateu no meio, o cara dominou, gol. Quarto gol: Luiz Araújo foi sair, o cara roubou no meio, gol. Na nossa época, o Coutinho falava: ‘Faz a marcação em cima que vocês estão perto do gol’. É isso que o Bayern fez.”

“O Flamengo insistiu e acabou acontecendo os gols. Não tem domínio nenhum. O Flamengo foi muito bem. Competiu dentro daquilo que o Filipe Luís quer que o time jogue. Ali dentro do campo tem algumas coisas que são importantes. Em um campeonato desses, nas oitavas, é erro zero. Não adianta. Os times aproveitam. Não pode errar contra o Bayern. Custou caro para o Flamengo.”

Após o confronto, o técnico Filipe Luís também falou da escalação para o confronto e respondeu se era possível fazer melhor.“Se dava para fazer, nunca saberemos. O jogo que todo mundo imagina, com outras peças, nunca vai acontecer, já foi. Acredito que nosso plano deu certo, a gente pressionar bem o Bayern; conseguimos tirar a bola deles, ter chances de gol. Infelizmente eles são melhores e estão os melhores jogadores do mundo nessa elite do futebol”, diagnosticou o ex-lateral,

“O que fazer para que isso não seja assim? Não vender jogadores. Impossível. Se o Vinicius Junior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor jogador do mundo jogando com a gente. Por que eles saem? Porque querem jogar na elite do futebol. Que poderíamos ter vencido, ter sido campeões, claro que sim, porque no futebol tudo pode acontecer. Mas isso não tira a realidade, que esses times são muito bons. Não é problema reconhecer.”