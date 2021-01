Cristiane festeja convocação para a seleção feminina: ‘Recomeço importante’

Além de brigar por uma vaga na equipe que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio, a atacante vive a emoção de ser mãe pela primeira vez

Reprodução/CBF Cristiane é a atacante da seleção brasileira feminina



Na última segunda-feira, a atacante Cristiane foi surpreendida com a convocação para o período de treinos com a seleção brasileira feminina, em Viamão (RS). A centroavante do Santos foi chamada para a vaga de Adriana, do Corinthians, que testou positivo para a Covid-19 no exame que antecedeu à apresentação. A volta à seleção foi motivo de comemoração para a camisa 11, já que o último período com o grupo foi em março de 2020, na disputa do Torneio Internacional da França.

De lá pra cá, Cristiane chegou a ser convocada para o período de treinos em setembro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), mas uma lesão impossibilitou o retorno à equipe nacional. De volta, após 10 meses, a atacante celebrou ter o nome na lista da técnica sueca Pia Sundhage. “Acho que é um desafio muito bacana pra mim, já que infelizmente fiquei um tempinho afastada e a competitividade está muito boa e grande. Então, acho que será um recomeço importante para mim. Estou com muita expectativa para os treinos, a gente teve essa pausa do final de ano para descansar e vamos iniciar os treinos da melhor maneira possível”, destacou.

O ano de 2021 reserva grandes emoções para Cristiane. Além de brigar por uma vaga na equipe que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio, a atacante vive a emoção de ser mãe pela primeira vez. A esposa Ana está grávida de seis meses de Bento, o primeiro filho do casal. “Será um ano muito especial para mim, já estou contando com o ‘baby’ que daqui a pouco estará aqui alegrando. Além disso, vai ser um ano muito especial e bacana, a gente tem a Olimpíada pela frente e os amistosos que virão. O tempo está encurtando e daqui a pouco só teremos 18 atletas no grupo e será um ano muito importante”, concluiu.

Na terça-feira, no primeiro dia de concentração, que terminará apenas no próximo dia 20, a delegação realizou exames médicos e físicos como parte do protocolo para o período de treinos. O grupo fará o primeiro trabalho em campo, nesta quarta-feira, com treinos em dois períodos, pela manhã e tarde. Das 23 convocadas, apenas a atacante Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, se apresentará ao longo da semana.

*Com informações do Estadão Conteúdo