Fifa exalta vitória do Palmeiras sobre o River Plate: ‘Máquina Verde’

A entidade máxima do futebol mundial elogiou Gabriel Menino e disse que o time brasileiro deu um passo para disputar o Mundial de Clubes; confira

EFE/EPA/Marco Brindicci POOL Rony comemora gol com a camisa do Palmeiras na vitória sobre o River Plate



A Fifa utilizou sua conta no Twitter na noite da última terça-feira, 6, para enaltecer a histórica vitória do Palmeiras sobre o River Plate por 3 a 0, em Buenos Aires, na partida de ida válida pela semifinal da Copa Libertadores da América. Ao exibir os gols da equipe brasileira, a entidade máxima do futebol mundial reconheceu o feito do time alviverde e classificou o grupo comandado por Abel Ferreira como “uma Máquina Verde.”

“O River Plate venceu 7 jogos consecutivos em casa no #Libertadores , marcando 20 gols e sofrendo apenas um. O @Palmeiras acabou de golpear por 3 a 0 na Argentina para colocar um pé na final e dar um passo em direção ao Mundial de Clubes. Esta é uma Máquina Verde”, exaltou a Fifa. A entidade, inclusive, projetou um possível encontro entre Gabriel Menino, um dos destaques do Palmeiras na vitória de ontem, com Alphonso Davies, lateral do Bayern de Munique, time que já está garantido no Mundial. “O menino pode brincar. O menino pode jogar muito, muito bem. Será que o Gabriel Menino se emocionará ao lado de outro prodígio de 20 anos no Mundial?”, questionou a Fifa, que marcou Davies na publicação.

O Verdão, agora, defenderá a sua robusta vantagem contra o River Plate na próxima terça-feira, 12, no Allianz Parque, em São Paulo. Se avançar, o Palmeiras irá encarar o vencedor de Boca Juniors x Santos na final, que está marcada para o dia 21 de janeiro, no estádio do Maracanã.

🤩 River Plate had won 7 successive home games in the #Libertadores, scoring 20 goals and conceding just one. @Palmeiras have just thrashed them 3-0 in Argentina to put one foot in the final and take a step towards the #ClubWC 💚 This is a GREEN MACHINE!pic.twitter.com/dYQLtAMUXV — FIFA.com (@FIFAcom) January 6, 2021