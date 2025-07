Cristiano Ronaldo lamenta morte de Diogo Jota: ‘Não faz sentido’

Jogador português expressou seus sentimentos pela morte de seu companheiro de seleção e de seu irmão, André, também jogador de futebol, que morreram em um acidente de carro na Espanha nesta quinta-feira (3)

Foto de MIGUEL RIOPA / AFP Cristiano Ronaldo, comemorando seu segundo gol com o atacante Diogo Jota



Cristiano Ronaldo expressou suas condolências nesta quinta-feira (3) pela morte de seu compatriota e companheiro de seleção Diogo Jota e de seu irmão, André, também jogador de futebol, que morreram nesta madrugada em um acidente de carro na Espanha. “Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na seleção, ainda agora você tinha se casado. À sua família, à sua mulher e aos seus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estará sempre com eles. Descansem em paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a falta de vocês”, escreveu o astro português em suas redes sociais.

Jota foi campeão da Liga das Nações duas vezes ao lado de Cristiano Ronaldo; a primeira em 2019, após derrotar a Holanda na final, e a última em junho, após vencer a Espanha nos pênaltis. Diogo Jota, de 28 anos, e o seu irmão André, de 26, morreram esta madrugada em um acidente de carro ocorrido na estrada A52, na província de Zamora, na Espanha.

Diogo José Teixeira da Silva, formado nos clubes portugueses Gondomar e Paços de Ferreira, foi jogador do Atlético de Madrid em 2016 e, posteriormente, do Porto, até 2018, altura em que se transferiu para o Campeonato Inglês. Desde 2020, era jogador do Liverpool. Seu irmão André Felipe Silva, de 26 anos, também era jogador de futebol e atuava no Penafiel, equipe da segunda divisão de Portugal.

