Cristiano Ronaldo se torna o jogador com maior número de jogos por seleções

Craque português marcou dois gols na vitória de Portugal sobre Liechtenstein pelas Eliminatórias da Eurocopa

CARLOS COSTA / AFP Cristiano Ronaldo vibra com um dos gols contra Liechtenstein



O astro português Cristiano Ronaldo atingiu mais uma importante marca em sua carreira. Nesta quinta-feira, 23, Ronaldo chegou a 197 partidas com a camisa da seleção portuguesa na goleada por 4 a 0 sobre Liechtenstein pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024. Ele superou a marca de Bader Al-Mutawa, ex-atacante do Kuwait, que atuou 196 vezes. O recorde foi igualado na partida diante do Marrocos, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. De quebra, o português ainda marcou dois gols na partida válida pela primeira rodada da competição. A contagem abrange todas as seleções masculinas e é baseada nas contas oficiais da Fifa. De quebra, o português ainda marcou dois gols e chegou a 120 gols marcados com a camisa lusitana. Ele também é o maior artilheiro da história das seleções nacionais. O atacante do Al Nassr, estreou por Portugal em 2003 e disputou cinco Copas do Mundo, cinco Eurocopas e uma Copa das Confederações, amistoso e eliminatórias. Veja abaixo os 10 jogadores com mais jogos por seleções nacionais:

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 197

Bader Al-Mutawa (Kuwait) – 196

Son Chin Ann (Malásia) – 195

Ahmed Hassan (Egito) – 184

Ahmed Mubarak (Omã) – 183

Sergio Ramos (Espanha) – 180

Andrés Guardado (México) – 179

Mohamed Al-Deayea (Arábia Saudita) – 178

Claudio Suárez (México) – 177

Gianluigi Buffon (Itália) – 176