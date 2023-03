São Paulo renova com Calleri até o fim de 2026: ‘Meu lugar é aqui’

Desde que retornou ao Morumbi, Calleri anotou 34 gols e deu 6 assistências em 91 jogos

O São Paulo anunciou na tarde desta quinta-feira, 23, que renovou o contrato de Jonathan Calleri até o fim de 2026 – o vínculo anterior era válido até dezembro de 2025. Em vídeo publicado nas redes sociais, o atacante disse que sonha em conquistar um título do Tricolor. “Meu lugar é aqui”, declarou o centroavante. Contratado por empréstimo em 2016, o argentino brilhou durante o primeiro semestre, balançando as redes 16 vezes em 31 jogos. Após rodas pelo West Ham e alguns times da Espanha, o jogador novamente foi cedido ao time paulista em 2021. Após oscilar no início, o atleta voltou a marcar com a camisa são-paulina e foi adquirido em definitivo. Desde que retornou ao Morumbi, Calleri anotou 34 gols e deu 6 assistências em 91 jogos. Artilheiro da equipe na temporada passada, ele sofreu duas contusões em 2023 e perdeu a reta final do Estadual.