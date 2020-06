Crivella fala em ‘compatibilizar protocolos’ para Flamengo e Vasco jogarem

Saulo Angelo/Futura Press/Estadão Conteúdo Marcelo Crivella é o atual prefeito do Rio de Janeiro



Após uma série de decisões confusas envolvendo a retomada do Campeonato Carioca, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assegurou neste domingo, 21, que o decreto municipal publicado em edição extraordinária no sábado afeta somente os jogos de Botafogo e Fluminense e seus adversários. O impasse, no entanto, continua. Crivella falou em “incompatibilidade de protocolos” para justificar a necessidade do decreto suspendendo competições esportivas na cidade. O prefeito afirmou que houve divergência entre o protocolo sanitário da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e o da Prefeitura do Rio. “Houve um novo protocolo sanitário apresentado pela federação, mas diferente do protocolo da vigilância sanitária da Prefeitura, que, então, pediu uma reunião com a eles (Ferj) para compatibilizar o que eles colocam no protocolo deles com o nosso Isso que vamos fazer segunda, terça e quarta. Então, nesses dias não vamos ter futebol”, afirmou.

O prefeito pontuou que não poderá haver jogos de segunda até quarta-feira, dando continuidade às declarações confusas e mantendo as incertezas quanto ao calendário da competição. No entanto, como há duas partidas previstas para quarta-feira – Vasco x Macaé, em São Januário, e Flamengo x Boavista, no Maracanã -, ele falou na possibilidade de “compatibilizar protocolos” para que as jogos ocorram na data marcada. Também reforçou que estão suspensos apenas Botafogo x Cabofriense e Fluminense x Volta Redonda. Os dois jogos seriam disputados nesta segunda-feira. “Quais são os jogos que vão estar suspensos? Os jogos do Botafogo e do Fluminense. Há o jogo do Flamengo na quarta-feira, que nós esperamos compatibilizar esses dois protocolos na segunda ou na terça, na reunião com eles, para que na quarta-feira o Flamengo jogue também”, afirmou.

Crivella disse que o decreto não precisará ser ajustado, uma vez que entra em vigor no primeiro dia útil, ou seja, nesta segunda-feira, quando a vigilância sanitária municipal e da Ferj já estarão em reunião para compatibilizar os protocolos. Inicialmente, o duelo entre Vasco e Macaé, em São Januário, e o confronto Madureira x Resende, em Conselheiro Galvão, seriam realizados neste domingo. No entanto, na noite de sábado, depois da desorganização provocada pelo decreto, a Ferj anunciou o adiamento dos jogos para quarta e quinta-feira, respectivamente

A Taça Rio foi reiniciada na última quinta, quando o Flamengo derrotou o Bangu por 3 a 0, no Maracanã. No dia seguinte, Portuguesa e Boavista empataram sem gols. O time rubro-negro foi o principal defensor de retomar a competição neste momento e ganhou apoio do Vasco. Enquanto que Botafogo e Fluminense foram contrários à ideia de recomeçar o torneio enquanto a disseminação do coronavírus no Estado do Rio não está controlada. Os dois clubes pedem mais tempo para treinar e só querem atuar em partidas oficiais a partir de julho.

*Com informações do Estadão Conteúdo