Crivella volta atrás e suspende apenas jogos de Botafogo e Fluminense

Saulo Angelo/Futura Press/Estadão Conteúdo Marcelo Crivella é o atual prefeito do Rio de Janeiro



Poucas horas depois de publicar um decreto que suspendia a disputa do Campeonato Carioca no município do Rio de Janeiro até a próxima quinta-feira, 25, o prefeito Marcelo Crivella voltou atrás e afirmou que a medida vai afetar apenas os jogos de Botafogo e Fluminense. Ou seja, estão suspensos somente os duelos Botafogo x Cabofriense, no Nilton Santos, e Fluminense x Volta Redonda, no Maracanã, que estavam marcados para a próxima segunda-feira, 22. Desta forma, as partidas do próximo domingo, 21, estão mantidas. São elas: Vasco x Macaé, em São Januário, e Madureira x Resende, no Conselheiro Galvão.

“O decreto publicado hoje suspende jogos de futebol até a próxima quinta-feira apenas para que os protocolos de vigilância sanitários apresentados pela federação se adaptem aos nossos da Prefeitura e haja uma fiscalização. Basicamente ficam suspensos os jogos do Botafogo e do Fluminense, e a gente pede a compreensão de todos”, disse Marcelo Crivella. A assessoria de imprensa da Prefeitura do Rio de Janeiro informou que o decreto será republicado no Diário Oficial, enfatizando que apenas os jogos de Botafogo e Fluminense estão suspensos até o dia 25 de junho.

Após cerca de três meses paralisado em função da pandemia do coronavírus, o Campeonato Carioca foi retomado na última quinta-feira, 18, com a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Bangu, em partida disputada no Maracanã, sendo seguida pela igualdade sem gols entre Portuguesa e Boavista, na última sexta, no Luso-Brasileiro. A retomada do Estadual foi decidida em reunião do Conselho Arbitral do torneio, mas não foi unânime. Fluminense e Botafogo, por exemplo, haviam avisado que se recusariam a entrar em campo em junho, acionando a justiça desportiva para obter o aval para essa decisão.

*Com informações do Estadão Conteúdo