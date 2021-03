Cruzeiro contrata Rômulo, volante com passagem pela seleção italiana 

O meio-campista, de 33 anos, estava sem clube desde o ano passado, quando deixou o Brescia, e chega para assinar vínculo válido por três temporadas

Rômulo é o novo reforço do Cruzeiro



O Cruzeiro anunciou na tarde desta sexta-feira, 26, a contratação de Rômulo, volante que possui dupla nacionalidade (brasileira e italiana). O meio-campista, de 33 anos e com passagem pela seleção da Itália, estava sem clube desde o ano passado, quando deixou o Brescia, e chega para assinar vínculo válido por três temporadas. Natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, o jogador já vestiu a camisa do time mineiro entre 2010 e 2011, quando participou da conquista do Estadual. Nesse período, o volante disputou 19 jogos pela Raposa.

Revelado pelo Juventude, Rômulo também atuou por outros times brasileiros, como Metropolitano, Chapecoense e Santo André antes de chegar ao Cruzeiro. Após uma passagem discreta, o volante migrou para a Itália, onde jogou por nove temporadas em clubes tradicionais como Juventus, Fiorentina e Lazio, disputou mais de 200 jogos e conquistou três títulos: um do Campeonato Italiano (2015) e dois da Copa Itália (2015 e 2019). As boas atuações no país europeu levaram o jogador a ser convocado pela seleção italiana, em 2014.