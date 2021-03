Santos fecha patrocínio máster com empresa de serviços financeiros

Assim, o Alvinegro praiano voltar a ter o espaço mais importante do uniforme sendo comercializado após quase três anos, quando chegou o fim da parceria com a Caixa Econômica Federal, em 2018

Reprodução/ Twitter Soteldo comemorando gol com a camisa do Santos



O Santos voltará a ter um patrocinador máster. Nesta sexta-feira, 26, através das redes sociais, o Peixe anunciou a parceria com a SumUP, empresa com foco em máquinas de cartão e serviços financeiros para micro e pequenos negócios. O acerto será válido por 12 meses, e as partes não divulgaram os valores do acordo. Assim, o Alvinegro praiano voltar a ter o espaço mais importante do uniforme sendo comercializado após quase três anos, quando chegou o fim da parceria com a Caixa Econômica Federal, em 2018. “Sempre acreditamos que, com o resgate da credibilidade do Clube, por meio de sinalizações de profissionalismo, estabilidade e seriedade da nova gestão, teríamos um melhor retorno comercial em nosso trabalho de marketing. Damos as boas-vidas à SumUp. Que seja o início de uma longa parceria com resultados expressivos nos negócios de nosso cliente”, comemorou Andres Rueda, presidente do Santos.

Já Meliza Pedroso, Head de Comunicação da SumUp, também festejou. “A SumUp, por meio de suas maquininhas de pagamento, banco digital e produtos para o microempreendedor, já está presente na vida de milhões de pessoas, contudo, com a parceria com o Santos, passamos a fazer parte também da paixão de todo o brasileiro. Para a SumUp, estampar uma das camisas mais icônicas do futebol, e a mesma que consagrou o rei Pelé, é um orgulho enorme, pois juntamos nosso nome a um dos escudos mais respeitados no mundo”, afirmou. Com o patrocínio máster, a SumUp terá sua marca estampada com destaque na parte frontal da camisa do uniforme de jogo, de treino e viagem dos atletas santistas de todas as categorias do clube, assim como comissão técnica e staff que atua em operações de jogos. A SumUp estará também presente nos centros de treinamento das equipes, em propriedades de marca na Vila Belmiro e ações em dias de jogos.