Cruzeiro anuncia a contratação do técnico Nicolás Larcamón

Treinador assinou com o clube mineiro até o fim de 2025 e assumirá o comando da equipe no início da pré-temporada

Divulgação/Club León Nicolás Larcamón é o novo treinador do Cruzeiro



O Cruzeiro asnunciou nesta terça-feira, 20, a contratação do técnico argentino Nicolás Larcamón. Ele assume o cargo deixado por Paulo Autuori, que comandou o time de forma temporária na reta final do Campeonato Brasileiro. Larcamón assinou um contrato que vai até o final da temporada 2025 e chega ao clube mineiro acompanhado de sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Javier Berges e Damian Ayude, pelo preparador físico Juan Cruz Mónaco e pelo analista de desempenho Miguel Vázquez. Antes da contratação do argentino, o Cruzeiro sondou Thiago Carpini, do Juventude, mas as negociações não avançaram. O novo técnico assumirá o comando da equipe no início da pré-temporada, em 5 de janeiro. A data oficial de apresentação de Larcamón ainda será definida pelo clube.

Apesar de ser pouco conhecido no mercado sul-americano, Larcamón possui sete anos de experiência como treinador. Ele começou sua carreira no futebol venezuelano, no Deportivo Anzoátegui, e passou pelo Deportes Antofagasta e pelos clubes chilenos Huachipato e Curicó Unido. No entanto, foi no México que ele obteve sua primeira grande conquista, ao se destacar no León e conquistar a Liga dos Campeões da Concacaf.