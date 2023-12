Goleiro Caíque França rescinde contrato com a Ponte Preta e acerta com o Sport

Anúncio oficial da contratação foi feito pelo time pernambucano na noite de terça-feira, 20

Reprodução / Instagram @caiquefranca

O goleiro Caíque França, que era jogador da Ponte Preta, rescindiu seu contrato e acertou sua transferência para o Sport. A decisão foi feita em comum acordo entre o jogador e a diretoria do clube, mesmo tendo contrato até o final de 2024. O anúncio oficial da contratação foi feito pelo time pernambucano na noite de terça-feira, 20. Caíque estava na Ponte desde 2022. Ele teve um papel fundamental na temporada da Ponte Preta, sendo considerado o principal jogador do time e um dos responsáveis por evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Além disso, ele foi campeão da Série A2 do Campeonato Paulista com a equipe campineira. Ao longo de sua passagem pelo clube, disputou 93 jogos e sofreu 88 gols. Antes disso, ele foi jogador das categorias de base do Corinthians e teve uma passagem pelo Oeste. Além do Sport, o Vitória também demonstrou interesse no goleiro, porém, ele optou pelo time pernambucano. O jogador é aguardado no Recife para realizar exames médicos e assinar o contrato.