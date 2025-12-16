Cruzeiro contrata Tite para substituir Leonardo Jardim

Aos 64 anos, gaúcho retorna ao futebol após deixar o Flamengo em setembro de 2024

Gustavo Aleixo/Cruzeiro Tite assinou contrato com o Cruzeiro até o final de 2026



O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (16) a contratação de Tite como novo treinador da equipe. O gaúcho assinou contrato com duração de um ano e chega para substituir Leonardo Jardim, que deixou o clube por motivos pessoais. A apresentação ocorreu após visita à Toca da Raposa, onde Tite conheceu a estrutura do clube ao lado do dono da SAF, Pedro Lourenço, dirigentes e integrantes do departamento de futebol. O contrato do novo técnico celeste vai até o fim de 2026.

Junto com o treinador, passam a integrar a comissão técnica os auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Bergantin, além do preparador físico Fábio Mahseredjian. O grupo iniciará os trabalhos a partir da pré-temporada, no início de janeiro. Ao deixar o centro de treinamento, Tite falou brevemente com a imprensa e afirmou sentir “orgulho e gratidão” pelo convite.

Aos 64 anos, Tite retorna ao futebol após deixar o Flamengo em setembro de 2024. Campeão carioca pelo clube rubro-negro no início do ano, ele encerrou o trabalho em meio a críticas ao desempenho ofensivo da equipe e à eliminação na Copa Libertadores. Desde então, o treinador não havia assumido outro projeto, apesar de negociações anteriores com o Corinthians, interrompidas por questões de saúde mental.

Reconhecido como um dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro nas últimas décadas, Tite construiu sua carreira com base em organização tática, equilíbrio defensivo e gestão de elenco pautada pela meritocracia. O período de maior destaque em clubes foi no Corinthians, onde conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, além de títulos estaduais e continentais.

Entre 2016 e 2022, comandou a Seleção Brasileira, com a conquista da Copa América de 2019 e eliminações nas quartas de final das Copas do Mundo de 2018 e 2022. Ao todo, deixou o Brasil com aproveitamento próximo de 80%.

Esta será a segunda passagem de Tite pelo futebol mineiro. Em 2005, ele comandou o Atlético-MG no Campeonato Brasileiro. Agora, assume o Cruzeiro com a missão de dar estabilidade ao time e iniciar um novo ciclo a partir da próxima temporada. A Raposa estreia no Campeonato Mineiro em 10 de janeiro, contra o Pouso Alegre, no Mineirão, e inicia o Brasileirão diante do Botafogo, no Rio de Janeiro.