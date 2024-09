Cruzeiro demite o técnico Fernando Seabra após empate com o Cuiabá

Profissional comandou a Raposa em 35 jogos, acumulando 17 vitórias, 10 derrotas e 8 empates; dispensado do Fluminense em junho, Fernando Diniz desponta como favorito para a vaga

Gustavo Aleixo/Cruzeiro Cuiabá x Cruzeiro, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na foto, o técnico Fernando Seabra



O Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda-feira (23) a demissão do técnico Fernando Seabra, um dia após o empate em 0 a 0 contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. A decisão ocorreu devido à instabilidade de resultados do time desde agosto, mesmo com a equipe ocupando a sétima posição no Brasileirão e com a classificação encaminhada para a semifinal da Copa Sul-Americana, após vitória de 2 a 0 contra o Libertad, no Paraguai. Seabra, que havia sido contratado inicialmente para comandar o time sub-20, assumiu a equipe principal em abril deste ano. Em sua passagem, foram 35 jogos, com 17 vitórias, 10 derrotas e 8 empates. Apesar de alguns bons resultados, como a vitória contra o Botafogo, líder do Brasileirão, a Raposa enfrentou dificuldades na reta final, o que culminou em sua saída. Além de Seabra, o auxiliar técnico Álvaro Martins também deixou o clube.

A demissão ocorre cerca de dois meses depois de uma polêmica envolvendo um áudio vazado de Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, em que ele cobrava o treinador por não escalar reforços contratados para a temporada. Embora Lourenço tenha se desculpado pelo ocorrido, a situação gerou desconforto nos bastidores. O clube mineiro agora busca um novo treinador para dar continuidade ao trabalho na Sul-Americana e na reta final do Brasileirão. Demitido do Fluminense no final de junho deste ano, Fernando Diniz desponta como nome mais forte.

Confira o comunicado do Cruzeiro

O Cruzeiro comunica a saída de Fernando Seabra do comando técnico da equipe. Além do treinador, o auxiliar técnico Alvaro Martins também deixa o clube. Agradecemos pelo profissionalismo e dedicação e desejamos sucesso na sequencia da trajetória dos profissionais. [image or embed] — Cruzeiro 🦊 (@cruzeiro.com.br) September 23, 2024 at 7:15 AM

