Cruzeiro é campeão do Campeonato Brasileiro Série B

Grêmio e Bahia perderam na rodada e a Raposa não pode mais ser alcançada em pontos

GILSON JUNIO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cruzeiro se tornou campeão da Série B nessa sexta-feira



Com campanha impecável, o Cruzeiro se sagrou campeão do Campeonato Brasileiro Série B nesta sexta-feira, 30, sem precisar entrar em campo. O Grêmio perdeu para o Sampaio Corrêa e o Bahia perdeu da Chapecoense. Faltando seis rodadas para o fim do torneio, a Raposa lidera com 18 pontos de diferença e não pode mais ser alcançada por Bahia ou Grêmio, vice e terceiro colocado. A taça era questão de tempo. O Cruzeiro goleou a Ponte Preta na quarta-feira por 4 a 1, fora de casa, e chegou a comemorar com a torcida na Praça Sete na noite de quinta-feira por antecipação. A festa no Mineirão está marcada para a próxima quarta-feira, 05, contra o Ituano. Além do título, a Raposa está fazendo história na Série B. Se tornou o time a garantir o acesso mais rápido (8 rodadas de antecedência) e pode bater o recorde de invencibilidade em casa. Até o momento foram 21 vitórias, oito empates e três derrotas em 32 rodadas. Froam 48 gols marcados e 17 sofridos.