Flamengo x Athletico-PR: Ingressos para a final da Libertadores custam de R$ 760 a R$ 1.300

Entradas começaram a ser vendidas nesta semana para a partida do dia 29 de outubro, em Guayaquil

Divulgação Libertadores 2022 será decidida em Guayaquil no estádio Monumental de Barcelona



Essa semana começaram as vendas de ingressos para a final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador. Os torcedores do rubro-negro começaram as vendas na quarta-feira, 28, e o time paranaense nesta quinta-feira, 29. Em comunicado, a Conmebol disse o início das vendas teve “uma boa resposta da torcida”. De acordo com a entidade, existem dois modelos de ingressos: categoria 2 valendo 245 dólares ou R$ 1.320 e categoria 3 custando 142 dólares ou R$ 768. Cada pessoa pode adquirir dois ingressos. Os equatorianos terão desconto para a compra. Ainda segundo a Conmebol, o setor de camarotes do Monumental de Barcelona não estará disponível para a venda, destinado apenas a patrocinadores e transmissão televisiva. O estádio tem capacidade para 59.283 torcedores. A final está marcada para o dia 29 de outubro às 17h (horário de Brasília).