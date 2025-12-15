Cruzeiro fica sem técnico e deve ir atrás de Tite

Leonardo Jardim tinha contrato com a Raposa até o final de 2026, mas o português já manifestou o desejo de não atuar mais como treinador de futebol

BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jardim foi contratado pelo clube mineiro em fevereiro deste ano, para o lugar de Fernando Diniz



O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (15), a saída de Leonardo Jardim do comando técnico da equipe. O clube mineiro foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil no último domingo, diante do Corinthians, nos pênaltis, na Neo Química Arena. Os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diogo Dias também deixam o time celeste. O Cruzeiro agradeceu pelos serviços prestados pelos profissionais.

Leonardo Jardim tinha contrato com o Cruzeiro até o final de 2026. O português já manifestou o desejo de não atuar mais como treinador de futebol. Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, tentou convencer Leonardo Jardim a permanecer no clube. Mas o português, desgastado no futebol, tem outros planos para seguir na carreira profissional.

Jardim foi contratado pelo clube mineiro em fevereiro deste ano, para o lugar de Fernando Diniz. No total, ele treinou o time celeste em 55 jogos oficiais, com 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas. O aproveitamento foi de 58,18%. Com o treinador, o Cruzeiro encerrou o Campeonato Brasileiro na terceira colocação, garantindo vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. No entanto, além da queda na semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro foi eliminado na semi do Campeonato Mineiro e na primeira fase da Copa Sul-Americana.

Tite

O técnico gaúcho Tite surge como uma das opções para comandar a Raposa na próxima temporada. O time deve se reunir hoje com Tite para definir se irá de fato contar com o técnico no próximo ano, segundo o portal ge. A relação ruim com Gabigol pode pesar na negociação, assumindo que ele continue na equipe em 2026.

*Com informações do Estadão Conteúdo