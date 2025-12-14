Vasco vence o Fluminense nos pênaltis e vai à final da Copa do Brasil

Com a classificação, o time da colina avança à decisão e enfrenta o Corinthians e Cruzeiro

ALEXANDRE LOUREIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Leo Jardim jogador do Vasco comemora a vitoria apos a partida contra o Fluminense no estádio Maracanã pelo campeonato Copa Do Brasil 2025



O Vasco da Gama garantiu vaga na final da Copa do Brasil ao superar o Fluminense nos pênaltis, após derrota por 1 a 0 no tempo regulamentar, neste domingo (14), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. Com o resultado, o confronto terminou empatado no placar agregado, já que o Vasco havia vencido a partida de ida por 2 a 1.

O único gol do jogo foi marcado ainda no primeiro tempo, em lance contra do lateral Paulo Henrique, que desviou para a própria meta após jogada do ataque tricolor. O resultado levou a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis, conforme o regulamento da competição.

Na disputa, o Vasco foi mais eficiente e confirmou a classificação para a final do torneio. O time cruz-maltino converteu a maioria de suas cobranças e contou com defesas decisivas do goleiro, enquanto o Fluminense desperdiçou tentativas que acabaram sendo determinantes para o desfecho da semifinal.

Durante os 90 minutos, o Fluminense teve maior presença ofensiva e buscou o gol desde o início, pressionando o adversário para igualar o placar agregado. O Vasco, por sua vez, adotou uma postura mais cautelosa, priorizando a organização defensiva e a administração da vantagem construída no jogo de ida.

Com a classificação, o Vasco avança à decisão da Copa do Brasil e enfrenta o Corinthians na final.