Cruzeiro mira Gabigol para reforçar elenco após desistência de Dudu

O mercado de transferências continua movimentado no Cruzeiro, que agora mira o atacante Gabigol, do Flamengo. Segundo informações da rádio Itatiaia, o clube já iniciou conversas com os dirigentes do jogador, embora ainda não tenha feito uma proposta oficial. Gabigol é visto como um “sonho” na Toca da Raposa, que busca reforçar o elenco para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. O objetivo do Cruzeiro é aumentar a folha salarial e elevar o nível da equipe com a possível contratação de Gabigol. O atacante tem contrato com o rubro negro até dezembro, e o clube carioca deixou a decisão sobre a renovação para o final da temporada. Enquanto isso, a Raposa já confirmou as chegadas de Cássio, Jonathan Jesus, Kaio Jorge e Lautaro Díaz para o segundo semestre.

