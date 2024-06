Dudu diz que passou por ‘dias triste e angustiantes’, mas decide permanecer no Palmeiras após polêmica com Leila Pereira

Atacante ficou chateado com as declarações da presidente Leila Pereira, que havia decretado o fim de seu ciclo no Verdão; Cruzeiro retirou a proposta e insinuou que o jogador não tem palavra

Cesar Greco/Palmeiras Dudu encerrou negociações com o Cruzeiro e ficará no Palmeiras



O atacante Dudu ficou chateado com as declarações da presidente Leila Pereira, que afirmou que seu ciclo no Palmeiras havia acabado. No entanto, ele decidiu que não irá sair do clube paulista deu sua versão sobre a negociação em breve. O executivo de futebol Alexandre Mattos, atualmente no Cruzeiro, sondou a situação de Dudu há algumas semanas. O jogador informou ao diretor de futebol Anderson Barros e a Leila que havia sido procurado, o que gerou incerteza sobre seu futuro no time alviverde. “Foram dias intensos, bem angustiantes e resolvi me pronunciar somente após pensar muito e conversar bastante com a minha família. Realmente, recebi uma proposta muito boa e fiquei balançado. Talvez, eu nunca mais receba uma oportunidade como essa. Tenho 32 anos e me ofereceram 4 anos de contrato”, declarou Dudu. “O Cruzeiro é um clube que tenho um enorme carinho e agradeço, demais, pelo reconhecimento, mas sinto que, neste momento, ainda não é a hora de sair e de encerrar o meu ciclo no Palmeiras. Sinto que posso seguir construindo a minha história aqui. Foram dias muito tristes e difíceis. Sofri duras críticas, mas eu sei o que está no meu coração e o quanto respeito essa instituição.”

O empresário de Dudu, André Cury, comunicou ao Palmeiras sobre o interesse do Cruzeiro e a diretoria aceitou negociar. Após algumas propostas, o valor chegou a US$ 4 milhões, agradando o clube paulista. No entanto, o contrato não foi assinado devido à falta de exames médicos do jogador. Para pressionar Dudu, o Cruzeiro publicou que havia um acordo entre as partes. No entanto, o jogador decidiu, após reunião com amigos e lideranças da torcida, que não irá deixar o Alviverde. A presidente do Verdão chegou a dizer que o ciclo do camisa 7 havia terminado, mas Dudu permanece firme em sua decisão de ficar no clube. O Cruzeiro retirou a proposta após a indecisão do jogador: “O Cruzeiro encara este assunto como encerrado, pois tem a obrigação de contar em seu elenco com atletas de palavra, compromissados, leais e que verdadeiramente queiram estar no Cruzeiro”.

Confira o comunicado de Dudu

Veja a desistência do Cruzeiro

Mediante os fatos que se tornaram públicos nos últimos dias, após o anúncio de acordo entre Cruzeiro, Palmeiras e Dudu, o clube celeste se dirige a sua torcida para informar que retirou oficialmente a proposta ao atacante e à equipe paulista. O Cruzeiro encara este assunto como… pic.twitter.com/DTWlf3CPRz — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 17, 2024

