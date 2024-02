Daniel Alves é convocado a se apresentar a Tribunal e sentença pode sair na quinta

Audiência está marcada para acontecer a partir das 6h no horário de Brasília; jogador é acusado de agredir sexualmente uma mulher

EFE/ Alberto Estévez O jogador Daniel Alves, acusado de violar um jovem em um banheiro da discoteca Sutton de Barcelona



O jogador Daniel Alves foi convocado a comparecer ao Tribunal Superior de Barcelona, na Espanha, nesta quinta-feira, 22. As informações são do jornal espanhol La Vanguardia. Todas as partes envolvidas no processo de acusação contra o brasileiro por agressão sexual foram chamadas, incluindo Elisabet Jiménez, promotora e advogada da denunciante, e também a defesa de Alves, representada pela advogada Inês Guardiola. A audiência está marcada para acontecer às 10h no horário local (6h no horário de Brasília). Há possibilidade de que seja divulgado o resultado da sentença de Alves, acusado de agredir sexualmente uma mulher em na madrugada do dia 31 de dezembro de 2022, na boate Sutton, em Barcelona. O jogador está preso desde 20 de janeiro de 2023.

Durante o julgamento, Daniel Alves alegou que a vítima “não era obrigada a ficar lá”, afirmando que ele não é “um homem violento” e que a vítima estava livre para “ir embora a qualquer momento”. Alves negou ter estuprado a vítima. Uma amiga e uma prima que acompanhavam a jovem naquela noite confirmaram diante do tribunal que ela saiu do lavabo “em estado de choque” e com outras sequelas, que ela ainda carrega após os acontecimentos. A jovem chorava “desconsolada” e pediu para que elas fossem embora, pois Daniel Alves havia “feito muito mal” a ela. Testemunhas que estavam na boate no dia do ocorrido relataram ter visto a vítima em “choque”. Um dos gerentes da boate chegou a falar que “a menina estava muito mal, chorava muito”.

Como mostrou o site da Jovem Pan, a esposa do ex-jogador, Joana Sanz, confirmou em depoimento à Justiça espanhola na terça-feira, 6, que o marido chegou em casa embriagado na noite do suposto estupro. “Quando ele entrou no quarto, esbarrou em vários móveis e caiu na cama”, disse a modelo. Ela ressaltou que, naquele momento, não quis conversar com Alves por causa do “estado em que ele chegou”. Um amigo do ex-jogador, Bruno, também afirmou que ele havia bebido muito naquele dia. A Justiça da Espanha pede nove anos de prisão pelo crime de “agressão sexual com penetração”, além de uma indenização de R$ 800 mil a mulher e mais dez anos de liberdade condicional após cumprir a condenação em regime fechado.