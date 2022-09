Ida ao Maracanã, inauguração do MASP e discurso ao lado de ditador: Relembre a vista de Elizabeth II ao Brasil

Rainha desembarcou no país em novembro de 1968, esteve 12 dias em solo brasileiro e conheceu Praça dos Três Poderes; monarca passou por Pernambuco, Bahia, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro

Arquivo/Estadão Conteúdo A Rainha da Inglaterra, Elizabeth II, é vista no estádio do Maracanã, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, durante sua visita ao Brasil em Brasil, Rio de Janeiro, 10/11/1968



No dia 1º de novembro de 1968, às 16h15 do horário de Brasília, o aeroporto de Guararapes, no Recife, recebia um avião VC-10 da Força Aérea Real Britânica. Nele, a rainha Elizabeth II e o príncipe Phillip desembarcavam no país para uma viagem que durou 12 dias. No momento, a monarca já permanecia no cargo mais alto da monarquia britânica à 15 anos – com 42 anos de idade. Em um trajeto de pouco mais de duas horas, a rainha passou pela cidade e foi recebido no Palácio das Princesas. No começo da noite, o casal encaminhou-se ao iate real Britannia e foram em direção á Salvador. No local, visitou a Igreja Anglicana e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), além de uma recepção com pétalas de rosas no Mercado Modelo. Novamente, assim que a noite tomou contada capital baiana, ambos partiram em direção à embarcação e encaminharam-se ao Rio de Janeiro para voar em direção à Brasília. No dia 5 de novembro, o avião real pousou na capital federal brasileira e Elizabeth e Philip visitaram a sede do Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso Nacional e o Palácio da Alvorada. No fim do dia, um banquete aguardou o casal no Palácio do Itamaraty. A rainha confessou no local, aos jornalistas da época, que achara Brasília “fascinante”, mas que estava com saudade dos filhos. Em um discurso realizado no Ministério das Relações Exteriores, ao lado do general Costa e Silva, a monarca ressaltou, um mês antes da edição do Ato Constitucional nº5 (AI-5), que “nossos dois povos estão voltados aos conceitos básicos de justiça, liberdade e tolerância”.

Em seguida, São Paulo abrigou os membros da Família Real e a recepção contou com a presença do prefeito da capital paulista, Faria Lima, que entregou ao casal a chave da cidade. Milhares de paulistanos foram às ruas recepcionar a realeza e ver o cotejo passar pelo município. Após a chegada, direcionaram-se ao Monumento do Ipiranga e seguiram para o Terraço Itália. A rainha também participou da inauguração do Museu de Artes de São Paulo (MASP), ao lado do governador Abreu Sodré. No início da noite, um banquete no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo, aguardava os ilustres visitantes que passaram a noite na capital antes de voarem ao Rio de Janeiro. No sábado, o casal iniciou seu roteiro turístico pelo Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, localizado no Aterro do Flamengo e a Igreja Anglicana, situada em Botafogo. A embaixada britânica preparou, para a noite, uma recepção nos jardins de sua mansão com uma apresentação artística do violonista Baden Powell, juntamente da cantora Eliana Pitman e da bateria da Estação Primeira de Mangueira. No domingo, uma partida no estádio do Maracanã aguardava a presença de ambos. Organizado como um confronto entre paulistas e cariocas, a partida contou com 100 mil pessoas no local para assistir os astros Pelé, Gerson, Jairzinho e Clodoaldo. A seleção de São Paulo venceu o confronto por 3 a 2 e os capitães Pelé e Gerson foram receber a taça da rainha. Este foi o último compromisso do casal britânico no Brasil, já que o avião real se despediu do Brasil na manhã do dia seguinte.