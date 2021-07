Daniel Alves se apresenta à seleção olímpica, que altera programação e vai treinar na Sérvia

Devido ao estado de emergência decretado pelo governo de Tóquio, a delegação voltará à Sérvia para realizar a segunda etapa da última fase de preparação

Reprodução/Marco Galvão/CBF Daniel Alves se apresentou à seleção olímpica



Após participar da vitória do São Paulo contra o Internacional na última quarta-feira, o veterano Daniel Alves se apresentou à seleção brasileira olímpica, que vai defender o ouro nos Jogos de Tóquio. Em entrevista ao canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o lateral comemorou o fato de poder defender o Brasil em um torneio importante. “Eu costumo dizer que homens sem sonhos são homens sem vidas. Está sendo muito especial vestir essa camisa mais uma vez. É sempre uma honra e um prazer muito grande defender as cores do seu país. Estou aqui com esse objetivo. Sei o quão importante é participar das Olimpíadas e defender uma medalha de ouro. Mas são essas oportunidades que me movem e que movem os meninos. Poder compartilhar esse momento com os meninos é uma troca de experiência bacana. Hoje, eles têm muita coisa a nos ensinar. Essa troca vai ser importante. Vivi muitas coisas, e que possamos juntos defender essa medalha com hombridade”, disse.

A seleção brasileira olímpica, porém, precisou fazer uma alteração em sua programação. Devido ao estado de emergência decretado pelo governo de Tóquio, a delegação voltará à Sérvia para realizar a segunda etapa da última fase de preparação. O grupo embarcará para Belgrado neste domingo, às 17h, em voo fretado partindo do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A CBF foi comunicada pelo COB e o Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio que não seria mais possível realizar a agenda de treinamentos do Brasil naquele país entre os dias 11 e 16. A delegação só estará autorizada a treinar em Tóquio a partir do dia 17, quando a equipe passará a utilizar os locais oficiais da competição. Na programação está previsto um jogo preparatório no dia 15, o último antes da estreia contra a Alemanha nos Jogos de Tóquio, no dia 22 de julho. A delegação brasileira embarcará em definitivo para o Japão no dia 16.