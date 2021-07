São Paulo domina o Internacional no Beira-Rio e vence a primeira no Brasileirão

Se aproveitando dos erros do Colorado, Rigoni e Igor Gomes fizeram os gols da vitória por 2 a 0

RICARDO RIMOLI/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Igor Gomes comemora o segundo gol do São Paulo



O São Paulo conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2021. O Tricolor Paulista viajou até o Rio Grande do Sul e venceu o Internacional, no Beira-Rio, por 2 a 0. A partida teve amplo domínio paulista, principalmente por aproveitar os erros da equipe Colorada. O gol saiu cedo. Logo aos dois minutos de jogo, Rigoni foi acionado no meio, carregou a bola até próximo da área e finalizou para dentro do gol, abrindo o placar. Aos 18 minutos, Rigoni voltou a balançar as redes depois de passe milimétrico de Daniel Alves, mas o VAR invalidou o lance por impedimento do atacante. Em resposta, o Inter chegou com Caio Vidal finalizando e forçando Volpi a fazer grande defesa. Protagonista no primeiro tempo, Rigoni precisou ser substituído no intervalo por dores na perna direita.

No início do segundo tempo, o Internacional até começou com mais força, mas aos oito minutos, Igor Gomes acertou um voleio no meio da área e fez um golaço para aumentar a vantagem do São Paulo. Precisando do resultado, o Inter fez mudanças e aumentou sua posse de bola, mas não conseguia levar perigo ao gol de Volpi. A melhor chance do Colorado foi com Galhardo, aos 39 minutos, que cabeceou um cruzamento para fora. O resultado de 2 a 0 tira o São Paulo da zona de rebaixamento e estaciona o Inter em 14º lugar. Na próxima rodada, a equipe de Aguirre faz o clássico contra o Grêmio e o Tricolor recebe o Bahia, no Morumbi.