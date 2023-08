De casa nova: Atlético-MG anuncia jogo contra o Santos, no domingo, na Arena MRV

Estádio do Galo começou a ser construído em abril de 2020 e receberá seu primeiro jogo oficial

Divulgação/ Atlético-MG Estádio com capacidade para 46 mil pessoas vai receber apenas 30 mil no primeiro jogo



O Atlético-MG vai inaugurar seu estádio no próximo domingo, 27. A Arena MRV será palco do jogo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30 (horário de Brasília). Esse é o primeiro jogo oficial na nova casa do Galo. O estádio começou a ser construído em abril de 2020 e custou R$ 746 milhões. É uma arena multiuso, ou seja, também deve receber eventos e shows. Para o primeiro jogo serão liberados apenas 30 mil lugares, mas o estádio comporta 46 mil pessoas. A capacidade total só poderá ser atingida após o término de algumas obras na região de acesso. Os ingressos ainda não começaram a ser vendidos. O Galo vive um momento difícil na temporada, após ser eliminado da Copa Libertadores pela terceira vez para o Palmeiras. No Brasileirão é o 11º, seis pontos a mais que o Santos, primeiro time na zona do rebaixamento.