Dorival Júnior terá desfalque de peso no São Paulo para duelo contra a LDU

Tricolor encara o time equatoriano nesta quinta-feira, 24, pelas quartas de final da Sul-Americana

WILSON CASTRO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dorival Júnior é o atual treinador do São Paulo



O São Paulo terá um desfalque de peso contra a LDU, marcado para esta quinta-feira, 24, em Quito, no Equador, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com uma indisposição estomacal, Pablo Maia não treinou com o restante do grupo pelo segundo dia consecutivo e não viajará com o restante do grupo para a capital equatoriana. Peça-chave no esquema de Dorival Júnior, o meio-campista foi substituído no início do jogo contra o Botafogo, no último sábado, 19, justamente por causa deste problema. Na ocasião, o jovem Luan entrou na vaga do volante e, agora, desponta como candidato a titular no embate contra os equatorianos. Formado nas categorias de base do Tricolor, Pablo Maia já fez 39 partidas pela equipe são-paulina em 2023, somando dois gols e três assistências. Ele deve tentar voltar a campo para o embate contra o América-MG, neste domingo, 27, pela 21ª rodada do Brasileirão. O São Paulo voltará a medir forças com a LDU em 31 de agosto, no Morumbi, pela rodada de volta. Quem avançar enfrentará o vencedor de Defensa y Justicia x Botafogo na semifinal.