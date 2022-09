Debinha brilha, Brasil atropela a África do Sul e conquista oitava vitória seguida

Este foi o último compromisso do ano das brasileiras, que vão tentar o título inédito da Copa do Mundo em 2023

Rafael Ribeiro / CBF Seleção feminina atropelou a África do Sul em amistoso



A seleção brasileira feminina confirmou o favoritismo nesta segunda-feira, 5, e voltou a vencer a África do Sul, no Estádio Moses Mabhida, em Durban. Depois de vencer as donas da casa da semana com certa tranquilidade, o Brasil voltou a se impor diante das sul-americanas, ganhando por 6 a 0 e chegando ao oitavo triunfo consecutivo – os outros seis foram na campanha do título da Copa América. O destaque da partida foi a atacante Debinha, artilheira da Canarinho na era Pia Sundhage, que balançou as redes com dois gols, sendo que o primeiro foi uma pintura por cobertura. Kathellen, Duda, Bia Zaneratto (de pênalti) e Adriana também marcaram para a Amarelinha, que fez o seu último compromisso na temporada 2022. No ano que vem, as brasileiras tentam o título inédito da Copa do Mundo, que acontecerá entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.