Conmebol realiza sorteios dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana nesta segunda; veja potes

Nas duas competições, os clubes classificados estão divididos em quatro potes e alocados conforme o posicionamento no ranking da entidade

Reprodução/Conmebol Taças Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizará os sorteios das fases de grupos da Copa Libertadores da América e da Sul-Americana, nesta segunda-feira, 27, a partir das 21 horas (de Brasília), em Luque, no Paraguai. Nas duas competições, os 32 clubes classificados estão divididos em quatro potes. Os times previamente garantidos na fase de grupos foram distribuídos conforme o posicionamento no ranking da entidade, sendo os oito melhores no pote 1, os oito seguintes no pote 2, e assim sucessivamente. As equipes vindas da fase preliminar obrigatoriamente ficaram no pote 4. No caso da Libertadores, times do mesmo país não podem se enfrentar, com uma regra de exceção: os classificados da prévia podem cair na mesma chave de um clube compatriota. Na Sul-Americana, a regra vale para todos os potes.

Palmeiras, Flamengo e Athletico-PR são cabeças de chave na Libertadores e estão no pote 1. Já Internacional, Corinthians e Fluminense são os brasileiros no pote 2, enquanto o Atlético-MG é o único representante do país no pote 4. Na Sul-Americana, São Paulo e Santos estão no pote 1, enquanto Botafogo e Red Bull Bragantino estão no pote 2. No terceiro pote estão América-MG e Goiás. Já o Fortaleza ficou no pote 4. Vale lembrar que, na Libertadores, os dois melhores de cada grupo avançam às oitavas de final. Na Sul-Americana, apenas o melhor de cada chave vai à mesma fase. Os segundos colocados fazem um mata-mata com os terceiros da Libertadores.

🤞🏆 Potes confirmados! Vem aí o sorteio da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores 2023. 🤔 Quais serão os rivais do seu time? 🔜 2⃣7⃣ de março. pic.twitter.com/qRKUyIQli8 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 20, 2023