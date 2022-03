Definidos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista; confira

São Paulo e São Bernardo abrem a segunda fase do Paulistão na terça-feira, dia 22, às 20h30, no Morumbi

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo abre a rodada das quartas de final do Campeonato Paulista



A rodada deste sábado, 19, do Campeonato Paulista definiu os confrontos das quartas de final do torneio. A segunda fase do estadual não terá a presença do Santos, que venceu o Água Santa, mas terminou em terceiro no Grupo D. O duelo que abre as quartas será São Paulo e São Bernardo, na terça-feira, dia 22, às 20h30 (horário de Brasília), no Morumbi, com transmissão da HBO Max. Dono da melhor campanha do Paulistão, o Palmeiras entra em campo no dia seguinte e enfrenta o Ituano, na quarta-feira, às 21h35, no Allianz Parque, com transmissão da Record, Premier e Paulistão Play. Pouco antes, o Reb Bull Bragantino joga contra o Santo André, às 19h, em Bragança, com transmissão do Premiere e Paulistão Play. E o Corinthians encerra as quartas contra o Guarani às 19h, na quinta-feira, 24, na Neo Química Arena. Transmissão do Youtube, Premiere e Paulistão Play. Ponte Preta e Novorizontino foram rebaixados para a A2.

Confira os confrontos das quartas de final do Paulistão:

22/03 (terça-feira)

20h30 – São Paulo x São Bernardo FC

Transmissão: HBO Max/Estádio TNT Sports

23/03 (quarta-feira)

19h – Red Bull Bragantino x Santo André

Transmissão: Premiere e Paulistão Play

21h35 – Palmeiras x Ituano

Transmissão: Record TV, Premiere e Paulistão Play

24/03 (quinta-feira)

19h – Corinthians x Guarani

Transmissão: YouTube, Premiere e Paulistão Play