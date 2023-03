Diretor do Água Santa promete premiação astronômica para decisão contra o Palmeiras

Júlio Rondinelli confirmou que atletas do Netuno terão uma motivação extra nas finais do Campeonato Paulista

ANDERSON LIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Água Santa tentará o título inédito do Campeonato Paulista diante do Palmeiras



Os jogadores do Água Santa terão uma motivação extra para as finais do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, nos próximos dias 2 e 9 de abril. Além de entrar na história do time de Diadema por conseguir um título inédito, os atletas terão direito a uma premiação astronômica. De acordo com Júlio Rondinelli, diretor de futebol do Netuno, o clube pagará um bicho 25 vezes maior do que o habitual, caso a taça seja conquistada. “Para os nossos jogadores, essas são as partidas mais importantes da vida. Eu compartilho do princípio de que bicho tem que ser pago jogo a jogo, nada de meta. O bicho para ser campeão é muito alto. Pode ter certeza! Eu vou te falar… Em relação ao bicho de um jogo normal, esse será 25 vezes maior”, revelou o cartola, em entrevista à “Rádio de Pai para Filho”. Assista abaixo. O primeiro duelo acontecerá na Arena Barueri, enquanto o confronto derradeiro está marcado para o Allianz Parque. Em caso de igualdade na soma dos placares, o torneio será decidido nas penalidades.