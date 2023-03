FPF define arbitragem para as duas finais do Paulistão entre Palmeiras e Água Santa

Decisões acontecem nos dias 2 e 9 de abril, na Arena Barueri e no Allianz Parque, respectivamente

Kin Saito/CBF Edina Alves Batista apitará a primeira final entre Palmeiras e Água Santa



A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta sexta-feira, 31, os árbitros das finais do Campeonato Paulista 2023 entre Palmeiras e Água Santa. O primeiro confronto, marcado para este domingo, 2, na Arena Barueri, será apitado por Edina Alves Batista. A paranaense de 43 anos será a primeira mulher a comandar a arbitragem numa decisão do Estadual. Já o duelo derradeiro, agendado para 9 de abril, no Allianz Parque, terá Raphael Claus como juiz principal. Experiente, o profissional de Santa Bárbara d’Oeste fará sua quarta final de Paulistão consecutiva.