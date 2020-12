Diretor do Corinthians confirma interesse em contratar Marta

O próprio diretor de marketing e de comunicação do clube, José Colagrossi, falou sobre a negociação com a Rainha do Futebol

Divulgação/Conmebol Marta já foi eleita a melhor do mundo pela Fifa em seis oportunidades



Marta, a Rainha do Futebol, está, de fato, sendo monitorada pelo Corinthians. Quem garantiu foi o próprio diretor de marketing e de comunicação do clube, José Colagrossi, que divulgou o vídeo da parceria entre Marta e Neo Química. “Interesse existe”, mas “sem promessas”, disse o dirigente em resposta a uma torcedora no Twitter, na manhã desta quinta-feira. Ontem, a jogadora seis vezes eleita melhor do mundo foi anunciada como a embaixadora dá o nome ao estádio do Timão.

Aos 34 anos, Marta está na reta final de seu contrato com o Orlando Pride, que disputa a principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos, a WNLS. Para a próxima temporada, ela quer manter o futebol em alto nível para chegar com fôlego aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Cumprindo esses requisitos, o Corinthians não deixa de ser uma opção para ela também, principalmente com a melhora do futebol feminino no País.

No Twitter, diversos torcedores e torcedoras do Corinthians demonstram empolgação com a possibilidade de Marta vestir a camisa do time feminino na próxima temporada. Vale lembrar que, recentemente, o Alvinegro paulista conquistou o Campeonato Brasileiro pela segunda vez. A equipe, inclusive, já é considerada uma das mais fortes do país, tendo, frequentemente, cinco convocadas para a seleção brasileira.