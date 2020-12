Marta pode defender a camisa do Corinthians em 2021?

Após aparecer em campanha publicitária da dona dos naming rights da arena alvinegra, torcedores se animam com possibilidade de ex-melhor do mundo defender o clube

Reprodução/ Youtube

A Rainha do Futebol pode defender a camisa do Corinthians em 2021? Essa é a especulação do dia na internet. Após aparecer em uma campanha publicitária da Neo Química, dona dos naming rights da Arena da equipe paulista, Marta começou a receber muitas mensagens de torcedores em suas redes sociais pedindo para que ela feche com a equipe feminina do Timão. Durante a semana a jogadora, que também é torcedora do clube, apareceu com a camisa do time depois de um treino. Seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, Marta representará a marca de medicamentos similares e genéricos da Hypera Pharma e participará de ações sociais, de inclusão e diversidade. De acordo com o site Meio e Mensagem, especialista em marketing, o contrato inicial é de 12 meses. Aos 34 anos, a atacante está no Orlando Pride, dos Estados Unidos, desde 2017. Antes ela defendeu o FC Rosengard e Tyreso FF, da Suécia, e o Santos no Brasil.