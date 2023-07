Diretoria do Flamengo critica pressão do Palmeiras na CBF: ‘Muito preocupante’

Marcos Braz e Bruno Spindel reprovaram a conduta do rival; Verdão diz que está sendo prejudicado pela arbitragem

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos Braz é vice-presidente do Flamengo



A diretoria do Flamengo reprovou a atitude do Palmeiras no entrevero com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 6, o vice-presidente e diretor de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, tratou as queixas dos palmeirenses como “preocupantes”. Para o cartola, o auxiliar João Martins, do Verdão, passou do ponto ao dizer que “o sistema” não quer o Alviverde ganhando o Brasileirão duas vezes seguidas. “Com certeza estamos acompanhando. Num primeiro momento ele não se refere ao Flamengo. É uma queixa do Palmeiras com a CBF. A CBF foi dura na resposta, o Palmeiras foi mais duro ainda no que passou para a imprensa. O que não pode acontecer é que se tenha uma pressão dessa em cima da comissão de arbitragem falando que o “sistema não interessa o Palmeiras ser campeão duas vezes”… O Flamengo foi campeão duas vezes há pouco. É muito preocupante”, declarou o dirigente flamenguista.

Marcos Braz ainda criticou a conduta de parte da torcida do Palmeiras, que se reuniu em frente à sede da CBF para protestar. “E é mais preocupante ainda, não quero ser irresponsável no que vou falar, a torcida do Palmeiras vir fazer pressão aqui na CBF. Porque se a gente acordar aqui querendo fazer pressão, imagina a torcida do Flamengo querendo fazer pressão ali na CBF. Não vai ser bom ali para o hospital em frente, não vai ser bom para nada. Nem para o Barra Shopping, vai chegar lá no Barra Shopping. Temos que ter cuidado em algumas explanações para não tirar do tom alguma reclamação. No meu entender, é um problema do Palmeiras com a CBF, mas assusta pelo tom das palavras, pelo tom do que foi escrito e por outras situações. É assustador, estamos acompanhando, atentos. Espero que quem cuida da arbitragem, o presidente da comissão, que sigam dentro do protocolo tentando melhorar sempre, mas se ajoelhar para nenhum tipo de forçação de barra”, acrescentou.

Para o diretor Bruno Spindel, também do Flamengo, a conduta os palmeirenses é inaceitável. “Primeiro, a gente confia plenamente na idoneidade da instituição e dos seus profissionais. E também do presidente da comissão de arbitragem, do Wilson Semene. A regra do jogo, dentro do que pode ser feito fora do campo, tem que ser muito clara e as punições têm que ser muito severas para quem não respeita a regra do jogo. Questionar lisura e idoneidade publicamente das pessoas que trabalham lá e dos árbitros… Não estou falando que não tem erro, pode ter erro de arbitragem para todos os lados, acontece. Como a gente erra, como o treinador erra, como jogador erra, o VAR erra. Mas questionar idoneidade e lisura em busca de benefício esportivo é inaceitável e tem que ter punição dura”, comentou. “A CBF tem que ser muito dura ao traçar essa linha da regra do jogo, se não vira bagunça”, concluiu.