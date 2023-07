Em meio a tensão com arbitragem, Palmeiras ‘blinda’ elenco em jogo da Copa do Brasil

Presidente Leila Pereira informou que nenhum jogador ou membro da comissão técnica participará de coletiva de imprensa no jogo contra o São Paulo nesta quarta-feira

VICTOR MONTEIRO /UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e São Paulo jogam nesta quarta-feira pela Copa do Brasil



O Palmeiras informou horas antes da partida desta quarta-feira, 5, contra o São Paulo pela Copa do Brasil, que ninguém do elenco e da comissão técnica concederá entrevista à imprensa. A presidente Leila Pereira foi a única a falar com os jornalistas na chegada ao Morumbi para o primeiro jogo das quartas de final. “Não é uma retaliação à imprensa, tenho um profundo respeito ao trabalho de vocês, mas acho que nesse momento em virtude daquela nota tão pesada da CBF sobre as declarações do João [Martins], eu resolvi blindar o nosso elenco, nossos jogadores e comissão técnica”, explicou a presidente. O auxiliar técnico de Abel Ferreira criticou duramente a arbitragem no último jogo do Brasileirão, contra o Athletico-PR, por erros consecutivos nos jogos do Verdão.

“Eu tentei de outras formas resolver esse problema grave com a arbitragem, não é a primeira vez que o Palmeiras é prejudicado, ano passado fomos retirados na Copa do Brasil por causa de um erro, assumido, da arbitragem. Tivemos um prejuízo enorme financeiro, esportivo e até psicológico, porque a gente trabalha muito. É um investimento muito grande de energia e por causa da arbitragem estamos sendo muito prejudicados”, emendou Leila. O caso aconteceu justamente contra o São Paulo nas oitavas de final. Durante sua declaração, a dona da Crefisa ainda ressaltou que ‘todas as vezes que o Palmeiras emite uma nota, essa nota é da presidente Leila. Não sai nenhuma nota sem minha autorização, sem a minha concordância e sem a minha ideia”, se referindo à nota sobre a CBF.