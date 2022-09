‘Disque Balada’: Torcida do Galo aborda Zaracho em bar de BH e jogador cita medo da família

Jogador relatou que estava jantando com a família quando foi abordado por membros da torcida organizada

Reprodução/ Twitter Zaracho foi abordado por membros da torcida organizada em barzinho em BH



O jogador Matias Zaracho, do Atlético-MG, foi abordado pela torcida atleticana nesta terça-feira, 20, em um barzinho em Belo Horizonte com a família por meio do ‘Disk Balada‘ da Galoucura. A torcida organizada criou um canal de denúncias para que quem encontrar jogadores do clube em baladas/bares relate. Zaracho esclareceu o ocorrido. “Eu estava prestes a comer com minha família que veio da Argentina. Eu estava bebendo água e vivendo um momento tranquilo com pessoas que não vejo todos os dias. Posso ser cobrado? Sim!! mas por outro lado minha família ficou assustada”, escreveu o atleta nas redes sociais. O Galo passa por um momento difícil na temporada depois das eliminações na Copa Libertadores e Copa do Brasil. No Brasileirão o time é o 7º colocado e venceu apenas uma das cinco últimas partidas.